Oasport.it - F1, Perez vicino all’addio. Lawson in pole position su Tsunoda per un posto in Red Bull nel 2025

Sembra sempre più in bilico il futuro in Reded in Formula Uno di Sergio, che potrebbe essereall’ultima gara della sua carriera. Il Gran Premio di Abu Dhabi, in programma domenica 8 dicembre e valevole come round conclusivo della stagione 2024, rischia infatti di rivelarsi il capitolo finale del percorso agonistico di Checo nella massima categoria automobilistica globale.Christian Horner ed i vertici del Drink Team hanno perso ormai la pazienza e vorrebbero provare un nuovo pilota come compagno di squadra del quattro volte campione mondiale Max Verstappen. L’unica grande complicazione è legata al contratto del messicano, in scadenza a finee a quanto pare abbastanza blindato, ma le due parti potrebbero raggiungere un accordo (si parla di un possibile ruolo di ambasciatore Red, in stile Ricciardo a inizio 2023).