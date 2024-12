Fifaultimateteam.it - EA FC 25 Title Update 6 Rivelato Il Patch Notes Del Sesto Aggiornamento

Leggi su Fifaultimateteam.it

6 di EA FC 25 è stato annunciato. Lain questione potrà essere scaricata a partire da mercoledi 4 dicembre per le piattaforme Playstation 5 (PS5), Playstation 4 (PS4), Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Switch.L’apporta correttivi per problemi rilevati al gameplay del simulatore calcistico EA Sports FC 25. Con lain questione sono stati risolti alcuni problemi critici per la modalità Ultimate Team, alla modalità carriera ed al compartimento audio e video.Inoltre sono stati aggiornati diversi kit, palloni, scarpini, oggetti stadio e sono state apportate alcune correzioni audio al commento delle partite.Prima di lasciarvi aldelvi ricordiamo sulle nostre pagine è possibile consultare a lista dei codici per utilizzare i Moduli e Tattiche Meta dei Pro Player.