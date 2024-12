Anteprima24.it - Don Patriciello all’Antimafia: “Sono una persona che sta in croce”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 4 minuti“State parlando con unache sta in”. Lo ha detto don Maurizio, parroco del Parco Verde di Caivano, nel corso dell’audizione di oggi in Commissione Antimafia. Donha ripercorso, passo dopo passo, le fasi vissute dal Parco Verde di Caivano: dalla costruzione di quelle strade, alla trasformazione di quell’area in una delle più grandi piazze di spaccio, per passare attraverso il degrado e gli abusi su bimbi e ragazzine. Ha chiamato in causa le passerelle dei politici di questi anni e poi la richiesta di aiuto rivolta da “un disperato” e accolta dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. L’inizio della trasformazione del quartiere fino ad arrivare agli sgomberi di qualche giorno fa. “Grazie a Dio abbiamo il prefetto Michele Di Bari che è arrivato a ‘Parco Verde’ e ha aperto un dialogo con gli abitanti.