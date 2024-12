Ilfattoquotidiano.it - Come aspettare il Natale con i bambini? Dalle ricette per i biscotti ai canti da imparare, ecco un libro con giochi e attività da fare durante l’Avvento

Dicembre, l’ultimo mese dell’anno è arrivato! E’ il mese del passaggio dall’autunno al freddo inverno, riscaldato dalla magia delche inonda i nostri cuori, le nostre case, le strade e porta con sé le serate in famiglia, i riti e le feste, ma è anche il mese dei bilanci di fine anno e dei progetti futuri. Insomma, dicembre è il mese della Speranza. Ma cosa rappresenta per ie anche per gli adulti il? Perchè ci prepariamo al? Qual è il messaggio che questa festa vuole trasmetterci?Ilè la celebrazione religiosa più sentita, celebrata da miliardi di persone in tutto il mondo. E’ la festa in cui i cristiani celebrano la nascita di Gesù Cristo, ma coinvolge anche i laici, perché il tempo si ferma alla riflessione, al calore familiare e alle tradizioni. Ilè sinonimo di Solidarietà, di Speranza e di Rinascita in un tempo nuovo, predisponendo i nostri cuori all’ascolto, a ricevere e a donare verso chi ne ha più bisogno.