Spazionapoli.it - “Ci stai per Sanremo?”: Mazzocchi risponde via social a Rocco Hunt, annuncio anche sull’infortunio

Leggi su Spazionapoli.it

L’esterno della SSC Napoli, Pasquale, ora ai box per infortunio, ha parlato suiin merito alla proposta ironica del suo amicoin vista del Festival di.Un futuroda cantante per Pasquale? Le sue doti da cantante sono ormai sotto gli occhi di tutti, tanto da far scatenare l’ilarità del web circa una sua possibile partecipazione al prossimo Festival di. Compreso dello stesso, che in un commento nelle ultime ore ha ironicamente richiesto la presenza dell’esterno azzurro per la rassegna canora.Proprio in questi minuti, è arrivata la replicada parte del diretto interessato: nella storia Instagram in questione, l’ex Salernitana ha avuto modo di sottolineare quello che è il suo impegno per tornare quanto prima a disposizione di Antonio Conte (clicca qui per rileggere le sue parole nella conferenza stampa odierna).