Liberoquotidiano.it - "Che sessualità ho sperimentato": Fabio Volo, la più spinta delle rivelazioni

Leggi su Liberoquotidiano.it

Come sempre, a Belve, è il tempoconfessioni. E a vuotare il sacco, ma vuotarlo davvero, è, ospite di Francesca Fagnani nella puntata del programma in onda su Rai 2 oggi, martedì 3 dicembre. Un'intervista fitta, schietta, sincera, arricchita da alcuni aneddoti davvero. piccanti. Tra i primi temi affrontati, Francesca Fagnani incalzasul rapporto con il pubblico e i critici: "Il pubblico la legge ma la critica la ignora". Lui replica con l'ironia che lo caratterizza: "Magari mi ignorasse". E ancora: "Non penso sia legato a quello che scrivo, ma a quanto ho venduto: 9 milioni di copie in 24 lingue nel mondo. Ci sono libri di miei colleghi molto più brutti dei miei, ma nessuno li critica". Alla domanda provocatoria della conduttrice sul Premio Strega,replica pungente: "Dovrei prendere casa e vivere al Pigneto per vincere lo Strega".