Calcio a 5 serie A2 Per il Russi sesto successo di fila

consecutivo per il, 4-3, sui marchigiani dell’Audax e raggiunge Prato al secondo posto, ad 1 punto dalla capolista Real Fabrica, l’unica in grado di battere i ravennati in questa stagione. I padroni di casa vanno sul 2-0 con Olivi e Antronaco. Ilreagisce e in 3’, tra il 10’ e il 13’, trova la tripletta di Luca Michelacci che ribalta completamente il risultato. A 3’ dal termine Bolotti segna il 4-2 che vale ilanche se qualche secondo dopo Kola insacca la rete della speranza (3-4) ma il risultato non cambia più.A2, girone B (8ª giornata): Audax-3-4, Pontedera-Grosseto 1-3, New Real Rieti-Real Fabrica 2-6, Grifoni-Buldog Lucrezia 0-3, Imolese-Potenza Picena 3-3. Riposa: Prato. Classifica: Real Fabrica 19; Prato,18; Buldog Lucrezia 10; Grosseto, Grifoni 9; Imolese 8; Pontedera, New Real Rieti 7; Audax, Potenza Picena 4.