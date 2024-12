Ilfattoquotidiano.it - Bimba di 8 anni torna a scuola dopo essere stata picchiata dalle compagne. Ma ricominciano gli atti di bullismo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Erata a, a settembre, sperando che i dispetti e le prese in giro delledi classe, con l’estate di mezzo, si fossero attenuati. Ma non è andata così, e glidisono proseguiti dall’inizio dell’anno scolastico, fino a culminare in un vero e proprio pestaggio il 7 novembre, a seguito del quale è finita in pronto soccorso con una prognosi di 15 giorni. La vittima è unadi 8, bullizzata da alcune suedi classe. Tutto è avvenuto in unaelementare di Bolzano e la piccola, secondo il referto del pronto soccorso, si legge sul Corriere, “vengono diagnosticati traumatismi facciali e alle ginocchia, con lividi e graffi all’altezza del collo”. “Chiediamo alladi tutelarci, e di consentire a nostra figlia di poterci andare con serenità”, hanno dichiarato i genitori tramite il loro avvocato Nicola Nettis, sottolineando che allahanno mandato “diverse mail”, rimaste senza risposta.