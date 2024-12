Sport.quotidiano.net - Basket dr1. Esagerata Aics: +49 in trasferta

Finisce in goleada ladell’Forlì sul campo di Castel San Pietro: 52-101 (18-32; 32-55; 45-80) è il finale di una gara mai in discussione in cui Gardini e compagni prendono il controllo delle operazioni sin dall’avvio, per poi mantenerlo saldamente, fino al +49 finale (rivali quasi doppiati). Coach Giampaolo Di Lorenzo è riuscito a mandare a segno tutti i suoi effettivi, compresi i giovani. Quinto posto è vicino, ma occorrerà un girone di ritorno decisamente solido per provare ad entrare nel gruppo che lotterà per la promozione ed evitare l’insidiosa Poule Salvezza. Il tabellino: Zammarchi 5, Bessan 5, Gardini N. 20, Gasperini 12, Ravaioli 10, Gori 8, Mistral 7, Gardini J. 8, Pinza 14, Adamo 6, Righi 6. All.: Di Lorenzo.