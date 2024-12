Australian Open 2025 | il 9 gennaio il sorteggio del tabellone

Leggi su Sportface.it

Conto alla rovescia per gli, in programma a Melbourne dal 12 al 26prossimi. Lo Slam Down Under catalizzerà l’attenzione degli appassionati e il campione in carica Jannik Sinner sarà tra gli osservati speciali. Il numero uno al mondo partirà alla volta dell’Australia nei primi di, impegnato in alcune attività di beneficenza insieme a Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Qinwen Zheng, Alex De Minaur e Alexei Popyrin, giocando alcune partite a questo scopo da martedì 7 a venerdì 10. Teatro dell’evento sarà la Rod Laver Arena di Melbourne, e i protagonisti si affronteranno in singoli tie-break. Nel frattempo è stata resa nota dall’organizzazione anche la data deldelprincipale: la cerimonia si terrà presso la Margaret Court Arena giovedì 9e il tutto sarà trasmesso sui maxi schermi presenti nella struttura di Melbourne Park.