Aumento della Tari Grimaldi | I cittadini pagano l’inefficienza del Sindaco

Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Consigliere comunale di Scafati Michelea nomecoalizione “Ora e sempre Scafati”. È quasi un anno che denunciamo come la disorganizzazione dell’A.C.S.E., il continuo ricorso da parte del Comune a prestazioni extra-contratto di servizio, l’impazzimento del costo del lavoro e l’abuso di contratti somministrati, ed una raccolta differenziata che ristagna sotto la percentuale obbligatoria per legge del 65%, avrebbero comportato undei costi e dunque delle bollette.E la conferma arriva purtroppo dalla Commissione bilancio, dove il dimissionario assessore Chirico annuncia (ma per noi conferma) undel costo del ciclo di quasi un milione di euro, e dunque undelle bollette2025 di circa il 7% (se googlate, vedrete che lo avevamo scritto già a dicembre 2023 che sarebbe successo).