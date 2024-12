Ilrestodelcarlino.it - Ancora neve nelle Marche, dicembre inizia con i fiocchi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ancona, 32024 – Nuvole e maltempo diffuso. I prossimi giorninon saranno all’insegna del sole ma di precipitazioni diffuse con possibile caduta della. Già dalla giornata di oggi nell’entroterra, dove il limite disarà attorno ai 1.800 metri e dove, sulle montagne Anconetane e Maceratesi-Fermane dell’Appennino, potrebbe cadere la coltre bianca nonostante il cielo sereno. Così riportano nei loro bollettini meteo gli esperti di Regionee Amap, il Servizio agrometeo regionale. Le temperature saranno così in diminuzione nei valori minimi e stazionarie nei valori massimi: di 12 e 10 gradi ad Ascoli, di 11 e 6 a Fermo, di 10 e 6 ad Ancona, di 10 e 5 a Macerata, di 11 e 2 a Pesaro e di 5 e 3 a Urbino. I venti invece saranno di brezza leggera senza direzione prevalente in mattinata, per poi diventare di brezza leggera dai quadranti settentrionali dal pomeriggio.