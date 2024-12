Lortica.it - Aggressività: distruzione o trasformazione?

Ogni giorno ci confrontiamo con l’, sia quella che osserviamo negli altri, sia quella che talvolta percepiamo in noi stessi, perché tutti noi, alle spalle, abbiamo il lupo nero e il lupo bianco: dipende a chi diamo attenzione, a chi diamo cibo. È un’emozione umana universale, con molte sfaccettature, che va oltre la semplice violenza fisica. L’si manifesta in modi differenti: attiva, passiva, verbale, emotiva, diretta o indiretta, ciascuna con le sue cause e i suoi effetti. La prima immagine che viene in mente pensando all’è quella attiva: urla, insulti, minacce o gesti violenti. È un’esplicita, che colpisce direttamente l’altro, spesso frutto di frustrazione o rabbia. Ma c’è anche un’più subdola: quella passiva. Questa si manifesta attraverso silenzi ostili, sarcasmo o comportamenti sabotanti.