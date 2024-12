Lanazione.it - Addio a Federica Mungioli: una vita dedicata alla fede e ai poveri. Era una “spigolatrice della Chiesa”

Leggi su Lanazione.it

Prato, 3 dicembre 2024 – È morta, 85 anni, volto conosciutissimo nel mondo cattolico pratese. Era una, istituto secolare che nacque proprio a Prato. Nel 1961, giovanissima era arrivata per la prima volta a Prato da Roma per partecipare a una ordinazione sacerdotale, quella dell’amico don Silvano Filippi. “In quella occasione ho conosciuto la Diocesi, il vescovo Pietro Fiordelli e ho iniziato a capire la mia strada – raccontava- Tornata a casa, a Roma, mi sono sentita chiamata a mettermi in gioco in prima persona”. La giovane decide di lasciare il suo impiego al Policlinico Umberto I e di trasferirsi a Prato, a Villa del Palco, per entrare a far parte delle Spigolatrici, una forma diconsacrata caratterizzata dall’impegno a vivere nel mondo lo stile del Vangelo.