A Roma vinta una partita ‘sporca e cattiva’ | sì l’Atalanta sta diventando una grande squadra

non si ferma più, suona l’ottava e sbanca anche l’Olimpico superando laper 2-0.È stata unasporca, contro unache non poteva nuovamente perdere e ha cercato in ogni modo di vincere la gara. Dalla tribuna, squalificato, il Gasp ha calato subito il tridente, con il chiaro obiettivo di portare a casa i tre punti, ma i giallorossi, soprattutto nella prima frazione di gara, hanno combattuto ed impensierito in un paio di occasioni Carnesecchi.I nostri hanno comunque controllato piuttosto bene le sfuriate dellae pur non rendendosi particolarmente pericolosi, non sono mai andati veramente in affanno. Complicata la gara di Retegui, ben controllato da Hummels che non gli ha mai dato occasione di rendersi pericoloso.Il match lo vince l’accoppiata Gritti-Gasp nel momento in cui, nella ripresa, sostituisce tutto l’attacco nerazzurro (Mateo, Lookman e CdK, più Ruggeri) facendo subentrare Samardzic, Zaniolo, Cuadrado e Brescianini.