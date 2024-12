Lanazione.it - A Natale Sant’Anna di Stazzema si illumina di pace e poesia

(Lucca), 3 dicembre 2024- Unall’insegna del “rispetto” e della “" nel cuore della Toscana. In occasione dell’ottantesimo anniversario dell’eccidio nazista,disi trasformerà in unaluminosa grazie al progetto artistico ideato da Marco Nereo Rotelli, artista della luce, che trasformerà il paese in una stella luminosa, un luogo incantato dove le parole dei poeti andranno oltre le righe della pagina e, proiettate, diventeranno campo visivo e introspettivo. Dal 7 dicembre al 6 gennaio l’installazione luminosa vestirà il borgo di. Visitarla sarà come essere parte della meraviglia, immergersi nel silenzio che parla dove il verbo si fa carne. Il Maestro Rotelli propone la realizzazione di undi autenticità poetica invitando poeti italiani e tedeschi ad “unirsi in coro” per individuare una via possibile per lae l’amore per l’altro.