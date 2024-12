Oasport.it - A che ora lo sci alpino oggi: startlist prima prova discesa Beaver Creek, tv, streaming

Comincia il lungo avvicinamento al fine settimana dedicato alla velocità e al gigante nella Coppa del Mondo di sci2024/2025 a(Stati Uniti) al maschile. In arrivo c’è unalibera, un Super-G e un gigante sulla Birds of Prey.Qual è il programma di questa settimana? Si partecon ladelle tre prove dellache si disputerà, poi, venerdì 6 dicembre alle ore 19.00 italiane. Successivamente sabato 7 si proseguirà con il superG, mentre domenica 8 si chiuderà con il gigante. Come si può vedere, quindi, vedremo l’esordio del comparto della velocità, dopo unafase di stagione dedicata solamente alle prove tecniche.Come seguire l’evento in tv? Ladelladinon sarà trasmessa né in tv né in. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni manche o gara a partire proprio dalle prove.