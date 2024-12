Justcalcio.com - Tuttosport – Juve, arriva la prima contestazione dell’era Motta

2024-12-02 11:43:04 Calciomercato, dalla redazione piemontese di:Rammarico e delusione. Tantissima delusione. Lanon riesce più a vincere e, al netto dei nove assenti, non riesce neanche a essere quantomeno quella di inizio campionato. Gli ultimi tre pareggi, ultimo quello contro il Lecce, consegnano una riflessione importante da parte di tutto il popolo bianconero. L’obbligo di Thiagoè quello di cercare di risolvere i problemi e cambiare passo: 8 pareggi e 6 vittorie recita il bilancio sin qui in Serie A. Troppe le X soprattutto in partite da vincere come quella del Via del Mare. Il gol di Rebic in pieno recupero, nato da un errore in disimpegno dei bianconeri, fa crollare alcune certezze e ora anche i tifosi contestano la squadra., ladi LeccePiù per rabbia e delusione, magari anche per gli ultimi risultati, ma i tifosi dellafanno capire il loro disappunto alla squadra.