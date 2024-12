Iltempo.it - Trump minaccia i Brics sul sistema di pagamenti anti-dollaro

«They can go find another sucker» (possono andare a cercare un altro fesso). Così Donaldnella notte (europea) tra sabato e domenica, su un tema che serve a farci capire la «postura» che avrà il suo secondo mandato: la centralità delnelle transazioni internazionali, usato come prevalente moneta di scambio. Il fatto è che i Paesi(Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa) stanno ragionando intorno ad una proposta avanzata del Presidente brasiliano Lula, che vorrebbe mettere allo studio undialternativo a quello centrato sulla moneta americana, il tutto mentre è la Russia a detenere la presidenza del club per il 2024 (ne fanno parte anche altri paesi come l'Egitto, l'Etiopia, gli Emirati Arabi, l'Iran e l'Arabia Saudita).reagisce immediatamente, annunciando dazi del 100% per quei Paesi che intendono seguire la strategia indicata dal Presidente brasiliano, un provvedimento di dimensioni gigantesche rispetto alle pratiche commerciali contemporanee.