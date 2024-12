Ilrestodelcarlino.it - Stragi del sabato sera, ritornano i controlli a Bologna fuori dai locali: ecco il bilancio

, 2 dicembre 2024 – Cinquantaquattro veicoli e 77 persone controllate (di cui 4 denunciate a piede libero); 10 conducenti risultati in stato d’ebbrezza (di cui 2 positivi anche a sostanze stupefacenti in particolare cocaina e cannabis). Ritirate 10 patenti di guida e si è proceduto alla segnalazione al Prefetto diper i provvedimenti di competenza. Questo ildeinell’ambito del Servizio straordinario della polizia Stradale per il contrasto alle ‘del’. Un’attività di controllo finalizzata al contrasto della guida in stato di ebbrezza alcoolica e in stato di alterazione psico-fisica da sostanze stupefacenti o psicotrope, con l’ausilio specialistico del personale sanitario della polizia di Stato. Lo scopo di questi servizi è quello di sensibilizzare, soprattutto i giovani, al rispetto delle norme che regolano la circolazione stradale, evidenziando che sono poste a salvaguardia della loro vita e di quella degli altri utenti della strada.