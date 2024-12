Inter-news.it - Serie A, dopo la paura per Bove oggi in campo per l’ultimo posticipo

Ieri la domenica diA è stata inevitabilmente e doverosamente monopolizzata dal malore accusato da, che ha portato all'interruzione di Fiorentina-Inter sospesa al 17?.si completa – al netto del recupero del match del Franchi – la quattordicesima giornata con un big match: Roma-Atalanta.A 2024-2025 – 14ª GIORNATARoma-Atalanta lunedì 2 dicembre ore 20.45 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Calcio (SAT 202, DTT 473), Sport 251 e DAZN 2 (215 Tivùsat), live streaming DAZNCagliari-Verona 1-0 75? PiccoliComo-Monza 1-1 36? Engelhardt, 54? rig. Caprari (M)Milan-Empoli 3-0 19? Morata, 44?, 69? ReijndersBologna-Venezia 3-0 21? rig., 71? Ndoye, 69? rig. OrsoliniUdinese-Genoa 0-2 13? Pinamonti, 67? aut. GiannettiParma-Lazio 3-1 6? Man, 53? Haj Mohamed, 80? Castellanos (L), 91? DelpratoTorino-Napoli 0-1 31? McTominayFiorentina-Inter sospesa al 17? sullo 0-0 per il malore di EdoardoLecce-Juventus 1-1 68? Cambiaso (J), 93? RebicCLASSIFICAANapoli 32Atalanta 28 *Inter 28 *Fiorentina 28 *Lazio 28Juventus 26Milan 22 *Bologna 21 *Udinese 17Empoli 16Parma 15Torino 15Cagliari 14Genoa 14Roma 13 *Lecce 13Verona 12Como 11Monza 10Venezia 8* una partita in meno