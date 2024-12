Lanazione.it - Scivola e si rompe il polso, tribunale condanna l’Asl 5: “Risarcite l’infermiera”

La Spezia, 2 dicembre 2024 – Esce dal reparto e cade rovinosamente a terra a causa del pavimento reso scivoloso dalla pioggia,ndosi il. Protagonista della vicenda è un’infermiera spezzina del Sant’Andrea, che nei giorni scorsi per quell’episodio è stata risarcita proprio dal. datore di lavoro. Asl 5 è stata infatti battuta inta a risarcire complessivamente oltre 20mila euro. I fatti avvennero nel novembre di otto anni fa. La donna, terminato il proprio turno di lavoro, era uscita dal reparto per incamminarsi vero casa, ma dopo pochi metri era caduta rovinosamente a terra lungo il corridoio trasversale che collega il padiglione principale al giardino, in prossimità della porta dell’ambulatorio del reparto otorinolaringoiatria, a causa del pavimento bagnato e scivoloso.