Recupero Fiorentina-Inter La Russa | Per me si dovrebbe giocare mercoledì rinviando match tra viola ed Empoli

Leggi su Sportface.it

“Quando recuperare? Ho una proposta che non può essere accettata e che non verrà accettata, forse è una proposta daista: per meroe rinviare la partita di Coppa Italia deicontro l’. Questo perché, mentre è possibile rinviare una partita di Coppa senza tanti problemi, credo che falsare la dinamica di un campionato con un rinvio che non so quando potrebbe essere recuperato sarebbe più grave”. Così il presidente del Senato, Ignazio Lavenuto a “La Politica nel pallone” su Radio Rai Gr Parlamento, suldi, rinviata a data da destinarsi dopo il malore accusato da Edoardo Bove. “Giochiamo– ribadisce La-, soprattutto perché confermano che il giocatore non è più in pericolo di vita.