Lanazione.it - Punkcake, dopo la gara un’altra sfida: "Ora in sala prove per l’album". Il racconto del debutto a X Factor

Sono rientrati a casa da pochi giorni, ma hanno subito deciso di tornare alle origini, dando appuntamento ad amici e conoscenti in un luogo simbolo, il circolo di Restone, tra San Giovanni e Figline, da cui tutto è partito. I, la band valdarnese reduce da una straordinaria avventura a X, il talent musicale di Sky, sabato sera hanno abbracciato i tanti che in queste settimane li hanno supportati, seppure a distanza. E hanno voluto incontrarli proprio in un locale a loro molto caro. È stata una bella festa a cui hanno partecipato anche le famiglie. "Il ritorno da Milano è stato strano - hanno spiegato i ragazzi -quaranta giorni lontano da casa. Siamo stanchi ma molto felici, consapevoli di aver dato tutto quello che potevamo dare. Una cosa è certa: ci siamo divertiti un sacco".