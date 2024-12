Ilfattoquotidiano.it - “Puff Diddy mi ha palpeggiata e mi ha fatta penzolare da un terrazzo al 17esimo piano. Mi ha salvata la sua ex Cassie Ventura”: nuove agghiaccianti accuse

AltreperDaddy, attualmente rinchiuso in una cella a New York con le gravissimedi violenza, stupro, favoreggiamento alla prostituzione e traffico sessuale. Il magnate dell’hip hop è in attesa di processo il 5 maggio 2025 e il tribunale ha negato per la terza volta il rilascio su cauzione e la libertà vigilata perché gli avvocati del rapper avrebbero tentato di “agganciare” dei testimoni per una deposizione a favore.Intanto il sito TMZ ha portato alla ribalta una nuova denuncia. Stavolta la protagonista è la stilista Bryana “Bana” Bongolan. I fatti incriminati risalgono al 26 settembre 2016. La stilista ha chiesto al rapper danni per oltre nove milioni di euro. “Mi ha fattoda unal diciassettesimo. Sono statadall’ex fidanzata di Daddy,”, ha detto.