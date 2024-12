Game-experience.it - PlayStation presenta il calendario dell’Avvento #AstroBotXmas con tante sorprese

Leggi su Game-experience.it

Questo Natale,rende le festività più magiche che mai con il!Ogni giorno, fino al 24 dicembre, sul profilo Instagram diItalia, una nuova casella si aprirà per regalare contenuti speciali, video, e, in 8 giornate straordinarie, la possibilità di vincere premi a marchio, tra i quali:5 edizione digitale e®5 ProPortal,VR2, Cuffie Pulse Elite e giochi come LEGO Horizon Adventures e Astro BotAlcuni prodotti in edizione limitata tra i quali5 edizione digitale – 30° Anniversario, controller wireless DualSense – FORTNITE, controller wireless DualSense – Astro BotAd accompagnare tutti gli appassionati del brandin questo viaggio magico, trae divertimento, fino alla Vigilia di Natale, sarà proprio l’iconico personaggio di Astro Bot.