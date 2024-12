Liberoquotidiano.it - "Perché l'establishment americano adora Meloni": Prodi la spara (ancora) grossa

l'obbedisce". Parola di Romanoche,una volta, legrosse. Alla presentazione del suo libro con Massimo Giannini Il dovere della speranza, l'ex presidente del Consiglio rincara la dose: "Gli ex fascisti per far dimenticare che sono ex fascisti ne fanno di tutti i colori". Mane ha anche per il nuovo presidente degli Stati Uniti e per il patron di Tesla: "L'accoppiata Musk-Trump unisce il sogno politico con il grande sognodel futuro. Musk nelle elezioni americane è stato importante non per i soldi ma per come usa il futuro. O noi insieme", come Europa, "proponiamo degli obiettivi oppure non ce la faremo mai". E: "Le prospettive le avremmo, divisi stiamo solo scivolando nel nulla. Non è che l'Europa si rompe, è che diventa ininfluente.