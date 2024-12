Terzotemponapoli.com - Pavarese: “Bove? Credo che sia stata una causa improvvisa a scatenare il malore”

Gigi, ex direttore sportivo del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE“, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Di seguito quanto ha affermato.: “I calciatori di oggi sono sottoposti a controlli ogni tre mesi”Così il dirigente: “Sono rimasto legato alla piazza e ai tifosi del Torino, ma tifo per il Napoli e sono contento per la vittoria di ieri.che siaunail, perchè è strano che se avesse qualcosa da tempo non se ne sia accorto. I calciatori di oggi sono sottoposti a controlli ogni tre mesi, l’importante è che il ragazzo stia meglio e stia recuperando.