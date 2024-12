Leggioggi.it - Pagamenti Inps di dicembre 2024: pensioni, tredicesime, bonus, assegno unico. Elenco e date

Leggi su Leggioggi.it

Nel mese diproseguono i, per le principali prestazioni economiche erogate dall’ente, a fronte di situazioni che impediscono lo svolgimento della prestazione lavorativa e, pertanto, comportano la necessità di avere un sostegno finanziario sostitutivo dello stipendio. Ci riferiamo in particolare ae indennità di disoccupazione Naspi e Dis-coll.A tutto questo si aggiungono i sussidi pubblici erogati per contrastare situazione di povertà e di esclusione sociale (di Inclusione) ovvero per sostenere economicamente i nuclei familiari con figli a carico ().Analizziamo in dettaglio ledeidell’ultimo mese dell’anno. IndiceTredicesima pensioneQuattordicesima pensioneImporto aggiuntivo di 154 euro Naspi e Dis-colle universaleIl 21 novembrel’ha pubblicato sul proprio portale istituzionale la consueta news che informa sulledi pagamento e le novità del cedolino della pensione di