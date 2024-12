Tuttivip.it - “Non arrabbiarti per quello che vedrai”. Grande Fratello, Helena avverte e gela Javier

A poche ore dall’inizio della nuova puntata delPrestes ha sorpresoMartinez con una richiesta inaspettata. La modella si è avvicinata al coinquilino per chiedergli di non arrabbiarsi perche potrebbe emergere durante la serata. Con tono preoccupato, gli ha ricordato quanto tenga al loro rapporto: “Non voglio perderti”. Le sue parole hanno scatenato un acceso dibattito sui social, dove molti sono convinti chestia cercando di anticipare le reazioni al contenuto di una lettera che ha scritto per Lorenzo Spolverato.Nella puntata del 2 dicembre, uno dei momenti centrali sarà proprio la lite avvenuta in settimana trae Shaila Gatta. Lo scontro è nato in seguito al biglietto scritto daper il compleanno di Lorenzo, un gesto che ha generato tensioni sia nella Casa che tra il pubblico, senza che il contenuto della lettera sia ancora stato rivelato.