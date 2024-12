Ilfattoquotidiano.it - Noel Gallagher tranquillizza i fan: “In tour con mio fratello Liam non ci saranno né litigi né scazzottate. Abbiamo superato i 50 anni, siamo troppo vecchi”

C’è una paura di fondo che scuote gli animi del fan degli Oasis in vista della storica reunion e dei concerti che verranno: quanto resisteranno insieme i terribili fratelli? Il più a lungo possibile ed è nel loro massimo interesse. Esistono contratti di ferro e molti, moltissimi soldi in ballo, che dovrebbero calmare i bollenti spiriti di. Del resto in calendario ci sono 41 concerti previsti: dal 4 luglio a Cardiff al 3 novembre a San Paolo. E in mezzo milioni di sterline.Fino a qui la spiegazione razionale. Poi c’è quella di cuore che forniscein persona, durane l’inaugurazione della mostra Legends di Zoe Law, alla National Portrait Gallery di Londra.“i 50per quelle cose, – ha risposto ad un giornalista,con un sorriso sornione .