No al polo logistico Un’invasione di magliette gialle

LONATE POZZOLO (Varese) La preoccupazione per il futuro della vasta area del Campagnone, nella frazione di Tornavento, a Lonate Pozzolo, sulla quale potrebbe in futuro essere realizzato un grande,ha "indossato" una maglietta gialla su cui era stampato il messaggio chiaro "+ Tornavento, - cemento". Nell’ultimo consiglio comunale un gruppo di residenti ha dato vita a una protesta silenziosa, a "parlare" la scritta sulle t-shirt, condivisa dai consiglieri del gruppo di opposizione Uniti e Liberi. I promotori del flash-mob in consiglio comunale contro la minaccia delhanno diffuso una nota in cui hanno spiegato di voler "dare visibilità al malcontento diffuso nei confronti di questo devastante progetto e per rappresentare le numerose persone contrarie. Questa iniziativa è solo il primo passo, organizzeremo ulteriori campagne per sensibilizzare non solo i cittadini del nostro Comune, ma anche dei territori circostanti, affinché si uniscano nella tutela di Tornavento contro questa cementificazione".