Morto Marshall Brickman, lo sceneggiatore premio Oscar con ‘Io e Annie’

Leggi su Corrieretoscano.it

Ci ha lasciato a 85 annie regista statunitense che ha vinto unper la scrittura di ‘Io e Annie‘ insieme a Woody Allen. Con lui ha curato la sceneggiatura di altri tre film. Èvenerdì 29 novembre a Manhattan, e ad annunciarne la scomparsa è stata la figlia Sophietramite il ‘New York Times’.Gli esordi in tvMichaelera nato il 25 agosto 1939 a Rio de Janeiro, in Brasile. Il padre, Abraham, era un ebreo polacco fuggito dall’imminente invasione nazista, mentre la madre, Pauline, era nata a New York. Nel 1943 la famiglia si trasferì proprio lì, nel quartiere di Brooklyn, e i genitori dettero grande importanza alla musica nella crescita del figlio, partecipando ai festival folk di Washington Square Park.imparò così a suonare il banjo, la chitarra e il mandolino.