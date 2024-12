Mistermovie.it - Mister Movie | Sanremo 2025, la rabbia di Sfera Ebbasta e la lunga lista degli esclusi

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.La scelta dei big in gara acontinua a far discutere.ha manifestato il suo disappunto sui social, mentre molti altri artisti sono rimasti fuori dalla kermesse. Scopri chi sono tutti glie le loro reazioni.: lo sdegno die laLa selezione dei big in gara al Festival diha scatenato una serie di reazioni, tra cui laesplicita di. Il trapper ha manifestato il suo disappunto sui social, esprimendo la convinzione di avere tutti i requisiti per partecipare alla kermesse, facendo tanto di dito medio. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SFE (@) UnadiLaartistidae comprende nomi di spicco del panorama musicale italiano.