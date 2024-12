Mario Gennaro una scommessa come giovane prodigio della sostenibilità con idee geniali

Leggi su Citypescara.com

Un percorso brillante iniziato da giovanissimonon è un ragazzo comune. Fin dalla tenera età, ha dimostrato una straordinaria attitudine per le scienze, con un particolare interesse per l’ambiente e la. Cresciuto nell’isola di Malta, un luogo che rappresenta un microcosmo perfetto per osservare gli effetti dei cambiamenti climatici,è stato profondamente ispirato dalla bellezza del suo ambiente naturale e dalla necessità di preservarlo.Durante gli anni scolastici, ha ricevuto numerosi riconoscimenti per i suoi progetti innovativi, molti dei quali legati alla gestione dei rifiuti e all’energia pulita. All’età di 16 anni,ha vinto il premio nazionale per l’innovazione con un progetto che prevedeva la trasformazione dei rifiuti organici in fertilizzanti ecologici a basso costo, un’idea che ha attirato l’attenzione di imprenditori e ambientalisti locali.