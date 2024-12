Zonawrestling.net - Liv Morgan: “Riott Squad? Non mi entusiasmava l’idea, ma con Ruby e Sarah ci siamo subito trovate”

Oggi Livè una dei top name della divisione femminile WWW e posdire si sia affermata come lottatrice in singolo. C’è stato, però, un momento in cui ha fatto parte di un gruppo, lainsieme aSoho) eLogan (Valhalla). Durante una recente intervista la Women’s World Champion ha parlato di quell’esperienza spendendo belle parole per le sue compagne.“Conho legato”Durante una intervista con Inside The Ropes, Livha parlato dell’esperienza nellae di come non fosse entusiasta aldi entrare a far parte di un gruppo quando le venne comunicata la cosa: “Ammetto che non mi ha entusiasmato la cosa. Non mi vedevo come una wrestler tag team. Mi sono sempre vista come una lottatrice in singolo. Peraltro lo ero sempre stata fino a quel momento e quindi non mi faceva impazzire quel, però ero elettrizzata aldi debuttare nel main roster.