L'attore italiano investito da una moto pirata: portato in ospedale

Personaggi tv.da unain– Travolto da undella strada: paura il famosissimo attoreal termine di uno spettacolo in scena al Teatro Olimpico. L’interprete è stato subito soccorso: a dare l’allarme un gruppo di colleghi e amici che erano con lui. ( dopo le foto) Leggi anche: “Ballando con le stelle”, Selvaggia rompe il silenzio su MariottoLeggi anche: “Grande Fratello”, paura per un addio di massa: cosa potrebbe succedereMassimo Lopezda unain, come sta oraPaura per Massimo Lopez, coinvolto in un incidente stradale a Roma. Il noto attore, in scena in questi giorni al Teatro Olimpico con «Dove eravamo rimasti» assieme all’amico Tullio Solenghi, è stato travolto venerdì sera 29 novembre al termine dello spettacolo vicino a piazza Gentile da Fabriano, zona lungotevere Flaminio, dopo aver lasciato il teatro.