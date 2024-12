Oasport.it - La Vuelta a España 2025 partirà dall’Italia! Ben 4 tappe in Piemonte

Ladal, ai piedi delle montagne e con le Alpi come sfondo mozzafiato, in un’edizione molto speciale che celebra il 90° anniversario della gara. L’Italia ospiterà le prime trenella loro interezza, a partire dal 23 agosto, prima che il gruppo torni in Spagna. L’annuncio è stato reso ufficiale questa mattina in un evento tenutosi a Torino, a cui hanno partecipato Stefano Lo Russo, sindaco di Torino, Alberto Cirio, presidente della Regione, Marina Chiarelli, assessore al turismo, alla cultura ed allo sport della Regione, e Javier Guillén, direttore generale della.La frazione d’apertura dellada Torino Reggia di Venaria e si dirigerà a Novara su un percorso di 183 chilometri con una salita sul Passo Bienca-Tomalino.