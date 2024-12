Lanazione.it - Julia Khvasechko, dagli USA alla XXV Maratona di Pisa da pacemaker

Leggi su Lanazione.it

, 2 dicembre 2024 - Passione, esperienza, entusiasmo, altruismo, generosità, solo alcune delle doti dei 90selezionati per portare al traguardo i runner della XXVdidi domenica 15 dicembre. Nei mesi primaverili sono state aperte le candidature alle quali hanno partecipato centinaia di podisti e a cui è seguita la selezione da parte della esperta coordinatrice Federica Romano, già impegnata nella valutazione dei requisiti deidi Run Rome The Marathon e, in tandem con Marica Tozzato, di Venicemarathon. Tra i, merita una menzione speciale la newyorkese di origini ucraine, esperta nel suo compito che ha svolto in maratone come New York, Chicago, Londra, Berlino e persinoAcea Run Rome The Marathon dello scorso 17 marzo 2024, quando è stata anche premiata da Athletica Vaticana con la Coppa degli Ultimi, un riconoscimento per la capacità di rinascere e ripartire sempre, anche di fronte a circostanze che sembrano insormontabili e che nello sport trova la metafora nel traguardo finale.