Jesé Rodriguez: «Al Psg Al Khelaifi non voleva nemmeno vedermi. Non so se gli piaceva più mia moglie di me»

, ex Real Madrid e Psg che attualmente gioca per il Johor Darul Takzim FC nella Super League malese, ha rilasciato un’intervista allo YouTuber “Mowlihawk” nel suo programma “Batmowli” in cui ha ripercorso alcuni dei momenti più importanti della la sua carriera. Uno dei passaggi più interessante riguarda il suo rapporto con Bale.: «Al Psg mi hanno trattato malissimo»«C’erano un sacco di persone che assumevano un sacco di merda per giocare. Prima non era così controllato come lo è adesso. Non sto criticando o giudicando nessuno ma era così». Questa la rivelazione shock del calciatore.racconta del suo rapporto con Florentino Perez:«Ho trascorso solo due anni a Castilla (le giovanili del Real). Ho debuttato a 16 anni, ho finito quella stagione, ho iniziato quella successiva, in seconda categoria.