Lortica.it - Isabella de’ Medici: amori e tragedie rinascimentali

Leggi su Lortica.it

e i suoiPer comprendere appieno il Rinascimento, è necessario immergersi in un’epoca in cui la Chiesa deteneva un potere assoluto, il denaro rappresentava la forza e l’economia, alleandosi con la Chiesa, generava non solo guerre politiche, ma anche omicidi efferati. Se nel Medioevo le città-stato si scontravano in conflitti militari devastanti, durante il Rinascimento il dominio finanziario e il controllo ecclesiastico mutarono la natura dei conflitti, sostituendo le battaglie con intrighi letali.de’nacque nel 1542 a Firenze, figlia di Cosimo I ed Eleonora di Toledo, una donna di straordinaria bellezza e cultura, ma afflitta da tubercolosi ossea, che la portò a morire a soli 40 anni. Eleonora, figlia del viceré di Napoli, ebbe tre figli: Francesco, Giovanni e, educati con cura in numerose discipline, tra cui la musica.