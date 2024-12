Quotidiano.net - Il Papa, "il Giubileo sia occasione per cessate fuoco ovunque"

"Quanto vorrei che il prossimofosse davvero l'propizia per unilin tutti i Paesi dove si combatte!". E' l'auspicio diFrancesco espresso nella prefazione al libro "della speranza", da oggi nelle librerie. "Dalla guerra, da ogni guerra, questo dev'essere chiaro, tutti escono sempre sconfitti, tutti! Dalla guerra tutti escono sempre sconfitti dal primo giorno. Non ci sono vincitori e vinti, ma solo sconfitti!", ribadisce ilnella sua prefazione al libro scritto dal vaticanista Francesco Antonio Grana per Elledici. Ilè per "tutti", ricorda ancora il. "Vorrei sottolineare che tutti, tutti, tutti possono compiere questo pellegrinaggio. Tutti! Ilnon è un'autostrada preferenziale per il Paradiso destinata esclusivamente a coloro che si ritengono perfetti.