il Laboratorio Management e Sanità della Sant’Anna festeggia 20 anni con un convegno

Pisa, 2 dicembre 2024 - Il(MeS) dell’Istituto diScuoladi Pisai suoi 20di attività, tra ricerca e formazione, nel campo delsanitario, promuovendo un grande evento in programma giovedì 5 dicembre dalle 9.30, presso il PalaTodisco di San Giuliano Terme (Pisa), intitolato “Innovazione e cambiamento per ladel domani. 20di ricerca e formazione delMeS: riflessioni sul futuro dei sistemi sanitari”. Si tratta di una giornata di interventi, tavole rotonde, dibattiti con la partecipazione di accademici, esperti e policy makers per tracciare un bilancio di questi 20e per iniziare ad affrontare le sfidedel futuro. In apertura sono stati invitati a portare i saluti istituzionali Orazio Schillaci, ministroSalute; Eugenio Giani, presidenteRegione Toscana; Simone Bezzini, assessore al diritto alla salute e allaRegione Toscana.