Il 5G supererà il 4G nel 2027

Il 5Gil 4G nel. L’analisi, accompagnata da una vasta gamma di dati statistici sulle reti mobili a livello globale, è inclusa nell’edizione di novembre 2024 dell’Ericsson mobility report, presentato oggi da Andrea Missori, presidente e amministratore delegato di Ericsson, durante l’evento Imagine Italy, che ha riunito i vertici dell’industria delle telecomunicazioni e alcuni rappresentanti delle infrastrutture nazionali. Secondo il documento 5G Stand Alone e 5G Advanced saranno al centro delle strategie di sviluppo degli operatori di tutto il mondo da qui alla fine del decennio, in quanto permettono di abilitare le funzionalità necessarie per creare offerte incentrate sulla creazione di valore piuttosto che sul volume di dati.Sebbene il tasso di crescita del traffico dati su reti mobili stia rallentando – stimato al 21% anno su anno per il 2024 – ci si aspetta comunque che per la fine del 2030 aumenti di quasi tre volte rispetto alle quantità odierne.