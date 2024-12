Ilrestodelcarlino.it - I supereroi tornano negli ospedali del Piceno

Ascoli, 2 dicembre 2024 – Portare un sorriso, e qualche momento di serenità, ai bambini ricoveratimarchigiani, grazie alla presenza, in carne e ossa, dei loropreferiti. E’ questa la ‘missione’ dell’Aps Futura, l’associazione di promozione sociale nata ad Ascoli appena tre anni fa. Una realtà, quella presieduta da Luca Carboni, che può contare su un buon numero di volontari, tutti giovani ascolani, e che nel corso dell’anno organizza anche numerosi eventi di carattere culturale e sportivo, al fine di raccogliere fondi da destinare ai propri progetti di volontariato. Anche per Natale, così come avviene ormai periodicamente, i ragazzi dell’associazione indosseranno i panni dei, dall’Uomo Ragno a Batman, per portare dei doni e soprattutto un po’ di allegria ai bimbi ricoverati.