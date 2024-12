Panorama.it - I ruggiti di Landini, solita tigre di carta

Leggi su Panorama.it

Aver portato in piazza mezzo milione di persone non è servito a niente e per questo Mauriziofrigna e dice che il governo non può ignorare i manifestanti, supplicando un invito a Palazzo Chigi per ridiscutere la manovra finanziaria. Se c’era un modo per rappresentare l’inutilità dello sciopero generale voluto dal segretario della Cgil allo scopo di assecondare le proprie aspirazioni politiche, beh,lo ha trovato. Infatti, sostenere a distanza di tre giorni dalla protesta che il capo del governo non può ignorare un corteo equivale ad ammettere implicitamente che il presidente del Consiglio lo sta snobbando. Del resto, non serviva il mago Otelma per prevedere un simile esito. Un po’ perché nessuno crede che la principale delle organizzazioni sindacali sia riuscita a far sfilare mezzo milione di persone: da sempre Cgil e compagni sono abituati a spararla grossa, gonfiando le cifre nella certezza che nessuno sarà mai in grado di verificare quanti lavoratori effettivamente si siano radunati attorno al palco di