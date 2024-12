Ilfattoquotidiano.it - I file scottanti sul pc di Hunter Biden oscurati da Twitter e Facebook: il caso del New York Post

Intrecciato alle vicende giudiziarie di, graziato dal padre e presidente a 50 giorni dall’insediamento di Trump, c’è anche undi censura da parte dei social media, che oscurarono la notizia legata a quanto conteneva il desktop di, consegnato per riparazione a un negozio in Delaware e dal quale è scaturita la vicenda di presunti accordi di corruzione tra lui, il padre Joe e una società ucraina Burisma. E dove il figlio del presidente, all’epoca candidato democratico per la Casa Bianca, fumava crack e mostrava una pistola.Materiale che il proprietario del negozio – attraverso una copia del disco rigido perché il pc era stato ritirato dai federali a dicembre 2019 – ha consegnato a Robert Costello, avvocato personale del consigliere di Donald Trump Rudolph Giuliani, che ne entra in possesso nell’agosto del 2020.