Ilnapolista.it - Giuntoli: «La Juve? Paradossalmente siamo anche contenti. Danilo al Napoli, non ne abbiamo parlato»

Leggi su Ilnapolista.it

: «Latantissime assenze», ds dellantus, a Sky Sport, al galà dell’assocalciatori.L’anno scorso hai raccolto grandi frutti per lo scudetto col. Quando vedremo i frutti della tua nuovadopo aver seminato quest’estate? Già l’anno prossimo?«Intanto per noi è un anno particolare per non usare altri termini.veramente tantissime assenze, ci stiamo comunque aggrappando alle qualità di un gruppo con ragazzi molto seri, molto bravi, con un allenatore che sta facendo molto bene, stiamo lottando per rimanere agganciati alle parti alte nonostante tutto». Ti preoccupa la distanza dal primo posto?«L’obiettivo dichiarato è stare nelle prime quattro,cominciato un nuovo corso, con calciatori nuovi, allenatore nuovo.