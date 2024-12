Giovanni Malagò | Le ultime notizie su Bove ci tranquillizzano i soccorsi sono stati tempestivi e professionali

Leggi su Sportface.it

“Ho rivisto le immagini. Come al solito cistate interpretazioni sul ritardo dei, ma mi sembra chetutti moltoe molto lucidi. Conosco bene il ragazzo e la sua famiglia. Ledi stamattina hanno tranquillizzato tutti”. Lo ha detto il presidente del Coni,Malagó a margine dei premi Coni-Ussi 2024, parlando del malore occorso ad Edoardo, ricoverato all’ospedale di Careggi dove stamattina è stato estubato. “Detesto tutti quei soggetti che si improvvisano esperti di cardiologia. L’Italia è uno dei pochi paesi dal mondo in cui il certificato medico ha valore legale. La certificazione sportiva è il fiore all’occhiello della nostra organizzazione sportiva. Ci rivolgiamo sempre a professionisti riconosciuti per quanto riguarda le visite di idoneità.