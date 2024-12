Panorama.it - Generale Laporta: “Non ho mai santificato né Putin né altri”

Egregio Direttore,le segnalo questa importante precisazione riguardo all’articolo «Quel dossier ucraino accusa anche i generali», a firma Fausto Biloslavo, pubblicato da Panorama.it il 23 novembre scorso e, precedentemente, da Panorama n. 48 il 20 novembre scorso.È privo di qualunque fondamento quanto attribuito a me,Piero, nel dossier Ucraino. Non ho mainéné. Non ho mai partecipato ad alcun convegno pubblico sulla guerra in Ucraina, come al contrario sostiene il diffamante, per quanto mi riguarda, dossier dei servizi ucraini. Colgo l’occasione per ribadire la mia posizione, ben nota ai miei lettori, sulle guerre in corso: più si scannano fra loro i vincitori della Seconda guerra mondiale, così come sionisti e mussulmani, più l’Italia ha possibilità di recuperare libertà di decisione.